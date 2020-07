Alex Zanardi in terapia intensiva, le sue condizioni: il comunicato medico (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, perché le sue condizioni sono state definite ‘instabili'. E in quel nosocomio Zanardi ha iniziato la prima serie di accertamenti. Si attendono buone notizie sulla salute dell'atleta, amatissimo dagli appassionati italiani. Zanardi ricoverato in ospedale a Milano. Nel primo pomeriggio con un comunicato è stato reso neto che a causa di un peggioramento delle condizioni di salute Alex Zanardi è stato trasferito presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova nel reparto di terapia intensiva. L'atleta emiliano pochi giorni fa ... Leggi su howtodofor

