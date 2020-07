Ospedale in Fiera a Milano, la Guardia di finanza acquisisce atti nella Fondazione di Comunità (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Nucleo di polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus in via Manin dove ha sede la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana nell’ambito dell’indagine della procura sulla realizzazione dell’Ospedale anti-Covid nei padiglioni della stessa Fiera. L’inchiesta, al momento conoscitiva è coordinata dal pm Cristiana Roveda e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. A fine maggio era stato il sindacato Cobas a presentare un esposto in procura chiedendo di fare accertamenti e valutare eventuali profili di responsabilità in ... Leggi su ilfattoquotidiano

