Migranti: sequestro Ocean Viking, Guardia costiera 'irregolarità, a rischio la sicurezza' (Di giovedì 23 luglio 2020) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - L'ispezione della nave Ocean Viking "ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità e dell'equipaggio ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza ai Migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino". E' quanto spiega la Guardia costiera che nella notte ha sottoposto a fermo amministrativo la nave Ocean Viking, di bandiera norvegese e operante per conto dell'organizzazione non governativa Sos Mediterranee, "ad un'ispezione volta a verificare l'ottemperanza alle norme, ad essa applicabili, ... Leggi su liberoquotidiano

La nave "ormeggiata nel porto di Porto Empedocle, è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave Moby Zazà dei migranti presenti a bordo - spiega la ...

