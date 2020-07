Tra Conte e Recovery Fund c’è ancora di mezzo il MES (Di mercoledì 22 luglio 2020) Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il buon risultato ottenuto in Europa sul Recovery Fund ed incassare gli applausi e gli elogi del presidente della Repubblica, dei leader della maggioranza e persino di una parte dell’opposizione, per il Premier Conte è già tempo di pensare ad un’altra grana. Dopo lo storico Consiglio europeo di Bruxelles, durato più di quattro giorni e quattro notti al termine del quale è arrivata la fumata bianca, proprio in questi minuti il Presidente del Consiglio riferisce alle Camere sull’esito del vertice Ue dedicato al Recovery Fund. A Palazzo Madama, Conte – accolto dagli applausi dai banchi della maggioranza, ha esordito con queste parole: “Si è trattato di ... Leggi su quifinanza

