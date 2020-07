Samanta Togni a I Fatti Vostri con Magalli: “Sono immensamente grata” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La ballerina Samanta Togni aveva già in passato dichiarato di non voler più far parte di Ballando con le stelle dopo molti anni di partecipazione alla trasmissione. Ora per la professionista si apre un nuovo capitolo, sempre in televisione: Samanta vestirà inFatti i panni di conduttrice in I Fatti Vostri, al fianco dello storico Giancarlo Magalli. Samanta Togni alle prese con la conduzione su Rai 2 L’ex protagonista di Ballando con le stelle esprime su Instagram tutta la sua gioia per questo nuovo impegno televisivo. “Un anno di grandi cambiamenti… su tutti i fronti”, scrive nella didascalia del post. “Tanta felicità ed immensamente grata per questa ... Leggi su thesocialpost

