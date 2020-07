Inter-Fiorentina, Conte: “Il secondo è il primo dei perdenti. Lautaro? Si semina zizzania” (Di giovedì 23 luglio 2020) La rabbia di Antonio Conte.Sul campo dello stadio San Siro, in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A, è andata in scena la sfida tra l'Inter e la Fiorentina: i nerazzurri erano alla ricerca di una vittoria importante per tentare di tenere il passo della Juventus. Dopo novanta minuti la gara si è conclusa con il risultato di 0 a 0, e l'Inter ha così perso una grande occasione per accorciare le distanze con la capolista.Al termine del match il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua amarezza per la vittoria mancata:"Per me è stata una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità e buone trame di ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni, nessun gol: il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ?? #FORZAINTER ??… - MarcoBarzaghi : Stefan #DeVrij, sostituito nel primo tempo di Inter-Fiorentina, per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro - umberto_martini : E il terzo è il secondo dei perdenti, quindi alla fine secondo anche lui. Meglio quarti per stare tranquilli...… - Mikypintu1 : RT @SandroSca: Conferenza stampa di Antonio Conte dopo Inter-Fiorentina ?? #InterFiorentina -