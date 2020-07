Serie A, Juventus-Lazio: le probabili formazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) La 34esima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con il big match tra Juventus e Lazio, in programma alle ore 21:45 all’Allianz Stadium di Torino. Sfida fondamentale in chiave scudetto per i bianconeri, che vincendo si porterebbero a +8 sull’Inter, fermata sul pari all’Olimpico contro la Roma. La Lazio, invece, con i 3 … L'articolo Serie A, Juventus-Lazio: le probabili formazioni Leggi su dailynews24

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - DiMarzio : #Juventus, le probabili scelte di Sarri in vista della sfida contro la Lazio - tuttosport : #DeLigt, problemi alla spalla: a fine stagione servirà l’operazione - UgoBaroni : RT @tuttosport: #DeLigt, problemi alla spalla: a fine stagione servirà l’operazione - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve-#Lazio, l'altra partita sul filo delle polemiche: virologo a chi? -