Milik ha allungato il piede restando n’gopp ‘a seggia (Di domenica 19 luglio 2020) 1) Abbiamo giocato a pelota o se preferite a racchettoni contro il muro…E ci siamo sfravecati da soli regalando a De Paul la marenna omaggio 2) Milik ha allungato il piede restando n’gopp ‘a seggia, poi si è riseduto a guardare ‘e criature sotto l’ombrellone 3) C’è un problema se quello che calcia più verso la porta è Mario Rui e c’è un problema se l’Udinese che tutto voleva stasera, tranne giocare a pallone, per poco non la vince 4) 23esimo palo stagionale, il 24esimo ci salva…Kalidou di stinco avrebbe ripetuto la prodezza di Torino… Sarebbe stato epico 5) Pooooooooolitano ingarra un sinistro a giro di tale classe e cazzimma che lascia di stucco i più increduli e a tutti noi strappa un laconico ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli, già certo di un posto in Europa League, resta in piena corsa per la quinta piazza battendo in pieno recupero una coriacea e sfortunata Udinese grazie a un gol di Politano al 95’ (2-1). Nell ...Il Brescia ha battuto 2-1 la Spal nella 34a giornata di serie A, condannando la squadra di Di Biagio all'artitmetica retrocessione in serie B. Dopo il vantaggio con Dabo, la squadra ospite e' stata ra ...