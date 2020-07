Brescia Spal 0-0 LIVE: ritmi bassi al Rigamonti (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Spal si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Spal 0-0 MOVIOLA 9′ ritmi bassi – Il Brescia non forza il ritmo, la Spal non riesce a trovare spazi in attacco. Punteggio bloccato sullo 0-0. 19:32 Si parte! Il primo pallone al Mario Rigamonti di Brescia viene gestito dalla Spal. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24

