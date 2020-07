Trump non ha intenzione di rendere le mascherine obbligatorie (Di sabato 18 luglio 2020) Trump esclude l’obbligo delle mascherine. Lo ha dichiarato durante un’intervista: “Voglio che la gente abbia una certa libertà” Lo ha dichiarato durante un’intervista a Fox News che andrà in onda domenica ma di cui sono stati diffusi alcuni frammenti in anticipo. Donald Trump esclude di rendere obbligatorie le mascherine a livello nazionale. Nonostante gli Stati … L'articolo Trump non ha intenzione di rendere le mascherine obbligatorie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

