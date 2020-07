Serie A, Roma-Inter: le probabili formazioni (Di sabato 18 luglio 2020) Giornata di vigilia per Roma e Inter che domani sera scenderanno in campo allo stadio Olimpico per la 34esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci da 3 vittorie di fila e vogliono continuare la striscia positiva per consolidare il quinto posto; l’Inter, invece, conserva ancora qualche timida chance di arrivare allo scudetto, con … L'articolo Serie A, Roma-Inter: le probabili formazioni Leggi su dailynews24

