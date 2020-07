Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, incidente al compleanno della figlia per una brutta caduta (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Il compleanno della figlia di Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani procedeva con tutta l’allegria possibile, poi l’incidente, la caduta dallo skateboard e il braccio rotto (Foto). La piccola festeggiata era felicissima del regalo ricevuto, proprio lo skateboard. In posa per le Foto con la torta non ha lasciato un attimo il suo nuovo compagno di giochi e appena ha avuto modo di provarlo ecco l’imprevisto. Festa di compleanno rovinata per i Viviani, per la piccola Eva. Il party per i suoi 8 anni era perfetto, una festa meravigliosa, come ha commentato la sua bellissima mamma, poi il commento del papà, la Iena Matteo Viviano. Eva ... Leggi su ultimenotizieflash

