Lamorgese a Tripoli: “Evacuare i migranti dei centri libici” (Di venerdì 17 luglio 2020) La ministra Lamorgese a Tripoli per incontrare al-Sarraj. La leader del Viminale: “centri libici da evacuare”. Tripoli (LIBIA) – Incontro a Tripoli tra la ministra Lamorgese e il presidente libico Al-Sarraj nella giornata di giovedì 16 luglio 2020. Come riportato dall’Ansa, l’inquilina del Viminale ha ribadito la necessità di “liberare i centri libici attraverso corridoi umanitari organizzati dall’Ue e gestiti dalle agenzie dell’Onu: Oim e Unhcr“. “C’è l’esigenza – ha spiegato la ministra in questo incontro – di gestire il controllo delle frontiere e i flussi dell’immigrazione irregolare sempre nel rispetto dei diritti umani e della salvaguardia delle ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno #Lamorgese a #Tripoli incontra #Serraj e parte del governo libico. 'Via i #migranti dai ce… - EnzaAltieri : RT @ilmanifesto: OMISSIONE COMPIUTA La Camera dà il via libera al rifinanziamento della missione in Libia ma 23 deputati della maggioranz… - MarzulloRoberto : RT @tempoweb: Servono #motovedette, gli diamo le #jeep. Che fregatura per i libici @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - bruschi_nina : RT @EPalazzotto: La visita della Ministra #Lamorgese a Tripoli è stato un errore. Dobbiamo assumerci la responsabilità di evacuare i campi… - valentinacara9 : RT @tempoweb: Servono #motovedette, gli diamo le #jeep. Che fregatura per i libici @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Tripoli Libia, Lamorgese a Tripoli: si valuta ritorno delle aziende italiane TGCOM Lamorgese a Tripoli: “Evacuare i migranti dei centri libici”

La ministra Lamorgese a Tripoli per incontrare al-Sarraj. La leader del Viminale: “Centri libici da evacuare”. TRIPOLI (LIBIA) – Incontro a Tripoli tra la ministra Lamorgese e il presidente libico Al- ...

Libia, Lamorgese vola a Tripoli e incontra Sarraj: “Evacuare i migranti dai centri”

L'Egitto minaccia di entrare nel paese nord africano su richiesta delle tribù locali e ribadisce l'invito al GNA di non attaccare Sirte e Jufra. L'Egitto minaccia nuovamente il GNA e la Turchia di en ...

La ministra Lamorgese a Tripoli per incontrare al-Sarraj. La leader del Viminale: “Centri libici da evacuare”. TRIPOLI (LIBIA) – Incontro a Tripoli tra la ministra Lamorgese e il presidente libico Al- ...L'Egitto minaccia di entrare nel paese nord africano su richiesta delle tribù locali e ribadisce l'invito al GNA di non attaccare Sirte e Jufra. L'Egitto minaccia nuovamente il GNA e la Turchia di en ...