Delneri e la nuova avventura al Brescia: “Ruolo da direttore tecnico mi intriga” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una nuova avventura attende Luigi Delneri al Brescia. L'ex mister tra le altre anche di Chievo, Roma e Juventus, riparte dalla società di Massimo Cellino con il ruolo di direttore tecnico. Parlando al Corriere dei Brescia, l'ex allenatore ha confermato i rumors che lo vorrebbero prossimo dirigente delle Rondinelle.Delneri: "Affascinato dalla possibilità offertami"caption id="attachment 415043" align="alignnone" width="606" Del Neri (getty images)/captionA 70 anni, Luigi Delneri conferma l'approdo al Brescia con il ruolo di direttore tecnico. Una nuova esperienza che vedrà dunque il club lombardo ripartire anche dalle capacità dell'esperto ... Leggi su itasportpress

