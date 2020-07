Ragazza mangia sashimi, i medici le rimuovono un verme dalle tonsille (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una Ragazza di soli 25 anni probabilmente non mangerà a lungo il sashimi: dopo una cena fuori, infatti, le è cresciuto un verme nelle tonsille. Gli amanti del pesce di certo preferiscono mangiarlo fresco e crudo. Tuttavia, che esso sia sushi o una preparazione della cucina nostrana questa pratica può comportare dei rischi. Se il … L'articolo Ragazza mangia sashimi, i medici le rimuovono un verme dalle tonsille è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Notiziedi_it : Giappone, ragazza mangia del sushi e si ritrova con un verme di 4 centimetri in gola