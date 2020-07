Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al “Via del Mare”, Lecce-Fiorentina si affrontano per la trentatreesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match: fischio d’inizio previsto alle 21:45 Sfida delicata al Via del Mare dove si affrontano Lecce-Fiorentina per la trentatreesima giornata di campionato. I salentini vogliono la salvezza e sono un punto dietro il Genoa che lo ha scavalcato nell’ultimo turno giocato domenica. La squadra di Liverani è reduce dalla vittoria contro la Lazio e dallo 0-0 di Cagliari, fermato da un super-Cragno. Dall’altra parte, la Fiorentina non è ancora tranquilla: Iachini vuole raggiungere almeno i 40 punti e punta ad una vittoria in questo scontro diretto per allontanarsi ... Leggi su zon

