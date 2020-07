"Accordo vicino". Sebastian Vettel, che triste fine: dopo l'addio alla Ferrari, la scuderia che lo accoglierà (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sebastian Vettel è a caccia di un sedile per la prossima stagione e le sue opzioni al momento, quando lascerà la Ferrari, sembrano solo due. Se la Red Bull ha chiuso le porte a un ritorno del tedesco, sul tavolo sembra rimanere l'ipotesi Aston Martin, l'attuale Racing Point. Secondo la stampa tedesca, in particolare la Bild, le parti starebbero già negoziando un Accordo che al momento sembra probabile venga raggiunto. Lo pensa anche l'ex pilota Ferrari e numero uno del DTM Berger: "Posso immaginare che Sebastian arriverà in Racing Point. In F1 finisce sempre che quando le questioni vengono discusse nel paddock, di solito sono già concluse". A perdere il posto sarebbe Sergio Perez mentre Stroll, figlio del titolare, verrebbe ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Accordo vicino Accordo vicino, ma ancora un rinvio per il dossier immigrazione e sicurezza L'HuffPost Calciomercato Napoli: Osimhen pronto a firmare

Il Napoli ha trovato il sostituto di Arkadiusz Milik. Sembra ormai vicino l’accordo con il LOSC Lille per il trasferimento all’ombra del Vesuvio dell’attaccante Victor Osimhen. In questi ultimi giorni ...

Speciale difesa: Libia, Lna ha schierato sistemi di difesa aerea S-300 vicino a Sirte

Bengasi, 15 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha schierato diversi sistemi di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa sul fronte Sirte, nella Libia centra ...

