Più di ottocento persone accalcate a ballare in discoteca nel foggiano, sospesa attività per due mesi Denunciato il titolare (Di martedì 14 luglio 2020) Più di ottocento persone in discoteca, sulle tre piste, a ballare senza rispetto per le prescrizioni. Questa la contestazione, successiva all'ispezione nel locale il 4 luglio ad ooera del personale di polizia amministrativa della questura di Foggia. Per questo è stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività per 60 giorni, il titolare del locale è stato Denunciato.

