Naya Rovera sarebbe morta dopo aver salvato suo figlio: il racconto dello sceriffo (Di martedì 14 luglio 2020) Non è ancora arrivata la conferma ufficiale in merito al ritrovamento del cadavere di Naya Rivera, manca solo questa. Ma è suo il cadavere ritrovato nel lago Piru. In questi casi però, vanno seguite le vie burocratiche, e si aspetta quindi la conferma da parte del medico legale. Ma nella notte si è tenuta la conferenza stampa durante la quale, lo sceriffo Bill Ayub che ha guidato le indagini per le ricerche dell’attrice di Glee, ha voluto spiegare che cosa sarebbe successo il giorno in cui Naya è morta. Lo sceriffo chiarisce subito che si è potuto escludere la pista del suicidio: nulla lascia pensare a un gesto estremo da parte dell’attrice. Purtroppo Naya è stata vittima di ... Leggi su ultimenotizieflash

