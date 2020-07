Stato di emergenza prorogato, le ultime notizie e le ripercussioni sulla scuola (Di lunedì 13 luglio 2020) Per passare dalle parole ai fatti, serve una nuova delibera del Consiglio dei ministri, dopo quella del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2020 n. 26, che aveva ... Leggi su orizzontescuola

matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - AMorelliMilano : #Conte è diventato ufficialmente il dittatore italiano. Pronto un atto del governo che prolunga lo stato di emergen… - ZiaCandida : RT @MoriMrc: Lo stato d’emergenza non ha alcuna legittimità costituzionale. Per le urgenze ci sono i decreti legge. Il governo vuole evitar… - BdeligioBruno : RT @anon_seventeen: Per voi la proroga dello stato d'emergenza è 'un attentato alla democrazia'? – Libero Quotidiano #Vota e fai #Votare #R… -