Sgarbi: “Quella contro Altaforte non è solo censura, è intimidazione” (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – La censura contro una casa editrice è un atto gravissimo. Eppure dopo che Facebook ha messo a tacere Altaforte, colpevole di aver violato gli ormai famigerati “standard della comunità” per aver osato condividere la foto di Simone Di Stefano (non un pedofilo o un serial killer, ma un candidato premier alle elezioni politiche del 2018), in pochi hanno avuto il coraggio di difendere la casa editrice sovranista. Tra gli sparuti uomini liberi, insieme ad alcuni intellettuali e parlamentari dell’opposizione, figura come sempre Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte – da qualche mese a questa parte anche collaboratore de Il Primato Nazionale – sulla sua pagina Facebook ha stigmatizzato la decisione del gigante social. Per Sgarbi una vera e ... Leggi su ilprimatonazionale

