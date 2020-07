Daydreamer Anticipazioni Turche: Il "primo" bacio tra Can e Sanem... non al buio (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Anticipazioni Turche di Daydreamer ci rivelano che presto Can e Sanem si daranno il loro "primo" e vero bacio non al buio. Scopriamo cosa succederà nelle Puntate della Soap in arrivo su Canale5. Leggi su comingsoon

lillydessi : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2020 - - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #14luglio - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 14 luglio 2020: Can brucia di gelosia mentre Nihat... - #Daydreamer #Anticipazioni… - DulcePires4 : RT @Novella_2000: Anticipazioni Daydreamer dal 13 al 17 luglio: Can geloso di Sanem - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni puntata 13 luglio:la gelosia di Can e gli intrighi di Aylin -