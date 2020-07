Meteo estremo, i COLPI DI VENTO distruttivi che accompagnano il temporale (Di domenica 12 luglio 2020) Non di rado, nel periodo estivo i forti temporali sono associati a delle vere e proprie tempeste di VENTO. Si tratta del VENTO poderoso associato alla corrente discendente dalla nube del temporale, la quale poi va ad espandersi nel terreno a velocità impressionante. Questo fenomeno è denominato downburst. Albero caduto a Sovere (BG) sabato 11 luglio, durante il violento temporaleGli effetti al suolo possono essere devastanti quanto una tromba d’aria, in quanto avviene un vero e proprio “scoppio” con i venti a raffica che possono raggiungere elevatissima velocità. Gli episodi di downburst sono assai frequenti e quasi sempre vengono fatti erroneamente passare per trombe d’aria. Downburst e tromba d’aria, le differenze I due fenomeni Meteo si confondono ... Leggi su meteogiornale

