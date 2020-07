Lucifer 2 su Italia1 con Chloe a caccia della verità sulla morte del padre, trame episodi 11 e 18 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Nuovo doppio appuntamento con Lucifer 2 su Italia1, proseguono le repliche della serie tv anche nel pomeriggio di sabato 11 luglio. Oggi andranno in onda due nuovi episodi, seguiti, come di consueto, da God Friended Me, la nuova serie proposta in chiaro dalla rete Mediaset.Lucifer, tratta dai fumetti DC/Vertigo, tornerà per una quinta stagione su Netflix. La prima parte, composta a otto episodi, verrà rilasciata il 21 agosto. La stessa piattaforma ha infine ordinato anche una sesta e ultima stagione, dopo aver intrapreso diverse trattative con lo studio di produzione Warner Bros., gli showrunners e il protagonista Tom Ellis.Ma andiamo alle anticipazioni sugli episodi di oggi. Si parte dal 2×07, intitolato La mia scimmietta, di cui vi ... Leggi su optimagazine

