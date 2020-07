Salento: individuato il cadavere del 59enne scomparso in mare Era stato avvistato al largo di Marina di Andrano, operazioni di recupero al largo del Ciolo (Di venerdì 10 luglio 2020) In corso le operazioni di recupero del cadavere. Il corpo del 59enne imprenditore salentino è stato individuato al largo del Ciolo mentre l’altro ieri era stato avvistato al largo di Marina di Andrano. L'articolo Salento: individuato il cadavere del 59enne scomparso in mare <span class="subtitle">Era stato avvistato al largo di Marina di Andrano, operazioni di recupero al ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Salento: individuato il cadavere del 59enne scomparso in #mare - NoiNotizie : #Salento: individuato il cadavere del 59enne scomparso in mare -

Ultime Notizie dalla rete : Salento individuato Salento: individuato il cadavere del 59enne scomparso in mare Noi Notizie Ritrovato il corpo del 59enne scomparso in mare

È stato trovato il corpo di Michele Arsieni, 59 Nani, di Castiglione d'Otranto, nel Salento, scomparso l'altro ieri mattina nelle acque di Marina di Andrano. Il cadavere dell'uomo è stato individuato ...

Identificato il presunto sequestratore del bimbo scomparso in Salento nel 1977

Mauro Romano, secondo le indagini coordinate dalla pm Stefania Mininni, sarebbe salito sull'auto dello “zio” che all'epoca aveva 27 anni, indicata da alcuni testimoni, per poi scomparire nel nulla. Le ...

È stato trovato il corpo di Michele Arsieni, 59 Nani, di Castiglione d'Otranto, nel Salento, scomparso l'altro ieri mattina nelle acque di Marina di Andrano. Il cadavere dell'uomo è stato individuato ...Mauro Romano, secondo le indagini coordinate dalla pm Stefania Mininni, sarebbe salito sull'auto dello “zio” che all'epoca aveva 27 anni, indicata da alcuni testimoni, per poi scomparire nel nulla. Le ...