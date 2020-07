“L’America non è un paese razzista” (Di giovedì 9 luglio 2020) Questo articolo è stato pubblicato su Un Foglio internazionale, ogni lunedì due pagine a cura di Giulio Meotti con spunti e segnalazioni dalla stampa estera che nessun altro vi farà leggere. “L’indignazione è la risposta naturale all’uccisione brutale di George Floyd”, scrive la studiosa Ayaan Hir Leggi su ilfoglio

vajaltrove : @martintwyttere @peeechh00 I tuoi nonni sono partiti con l’intenzione di rendere grande l’America oppure volevano s… - mattybalbu : @hernanvdez l’hai detto tu, non sappiamo come possano essere le cose, quello che è uscita dei sommozzatori è una gr… - Don_Q_ : @apelle @Hepicuro la mia era un'affermazione in via di principio, non sui suoi viaggi in particolare. E comunque l'… - iswearillstay : L'America si sta impegnando veramente molto per essere un paese di merda, sono scioccata ma non troppo - Gaia_bi2 : La scomparsa di Naya Rivera mi ha lasciato turbata e non poco.tra l'altro mi dimentico che in America è notte e le… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’America non Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews