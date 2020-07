Coppa di Francia, possibile finale con cinquemila spettatori sugli spalti (Di giovedì 9 luglio 2020) La Francia sarebbe pronta a riaprire gli stadi ai tifosi, seppur con numeri molto limitati. E’ quando riportato da L’Equipe, secondo cui sia la finale di Coppa di Francia che quella di Coppa di Lega si disputeranno con cinquemila tifosi sugli spalti. Il primo match ad andare in scena sarà la finale di Coppa di Francia, in programma allo Stade de France il prossimo 24 luglio tra Paris Saint-Germain e Saint-Etienne. Il 31 luglio è invece prevista la finale di Coppa di Lega, dove sempre il Psg affronterà il Lione, che poi sfiderà la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League. Non resta quindi che attendere eventuali ... Leggi su sportface

La Francia sarebbe pronta a riaprire gli stadi ai tifosi, seppur con numeri molto limitati. E’ quando riportato da L’Equipe, secondo cui sia la finale di Coppa di Francia che quella di Coppa di Lega s ...

La finale della Coppa di Francia potrebbe giocarsi davanti a 5mila spettatori. Secondo l'Equipe, la stessa decisione sarebbe stata presa per la finale di Coppa di Lega. La prima e' in programma il 24 ...

