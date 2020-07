Ragazzi morti nel sonno a Terni, procura: responsabilità collettiva. Arrestato un 41enne (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Abbiamo una responsabilità collettiva per quello che è accaduto. Forse non siamo stati del tutto capaci di fare il nostro dovere". Sono queste le parole del procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori, durante la conferenza stampa per illustrare i risultati delle indagini sui due Ragazzi di Terni trovati morti in casa. Indagini che hanno portato al fermo di un 41enne, accusato di aver ceduto loro la sostanza che li ha uccisi."Noi procura - ha sottolineato il magistrato - forse abbiamo avuto fortuna, i carabinieri hanno avuto intuito investigativo. Nel giro di pochissime ore avevano già imboccato la strada giusta". Leggi su tg24.sky

