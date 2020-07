Montecorvino Pugliano, 584 mila euro per la riqualificazione di via Macchia Morese (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – L’attesa è finalmente finita, via Macchia Morese sarà presto messa in sicurezza grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per un investimento pari a 584.868 euro. I lavori di riqualificazione partiranno a breve, dureranno circa 60 giorni, interesseranno una strada lunga circa 4,5 chilometri, e saranno eseguiti dalla “Società Cooperativa Aurora 78 di Napoli”. Gli interventi nel loro insieme, consistono in opere strutturali di contenimento in alcuni punti dove i fenomeni franosi sono più evidenti mediante la realizzazione di palificate in cemento armato. A seguito delle migliorie offerte in sede di gara dall’impresa esecutrice, saranno realizzate oltre al ... Leggi su anteprima24

LelloConso : RT @NotizieFrance: “Consigliere, questi sono i rifiuti raccolti da un gruppo di volontari questa mattina nel Bosco San Benedetto Di Santa T… - NotizieFrance : “Consigliere, questi sono i rifiuti raccolti da un gruppo di volontari questa mattina nel Bosco San Benedetto Di Sa… - Know4Innovation : RT @CittadinidiTwtt: #Online il nuovo #sitoweb del Comune di #Montecorvino Pugliano - VoceDiStrada : Montecorvino Pugliano, volontari hanno ripulito dai rifiuti Bosco San Benedetto -

Ultime Notizie dalla rete : Montecorvino Pugliano Montecorvino Pugliano, Carmine Cuomo nuovo medico di base Voce di Strada Online il nuovo sito del comune di Montecorvino Pugliano

Si tratta del biglietto da visita con cui l'Amministrazione comunale intende accogliere i cittadini - utenti che vorranno interfacciarsi con la macchina amministrativa. Il nuovo sito è stato realizzat ...

Online il nuovo sito web del comune di Montecorvino Pugliano

Da oggi, all’indirizzo www.comune. montecorvinopugliano.sa.it, è online il nuovo portale del Comune di Montecorvino Pugliano fortemente voluto dal sindaco Alessandro Chiola. Si tratta del biglietto da ...

Si tratta del biglietto da visita con cui l'Amministrazione comunale intende accogliere i cittadini - utenti che vorranno interfacciarsi con la macchina amministrativa. Il nuovo sito è stato realizzat ...Da oggi, all’indirizzo www.comune. montecorvinopugliano.sa.it, è online il nuovo portale del Comune di Montecorvino Pugliano fortemente voluto dal sindaco Alessandro Chiola. Si tratta del biglietto da ...