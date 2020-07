«Boga è ufficialmente incedibile. Il Napoli è interessato, ma non abbiamo mai parlato di soldi» (Di martedì 7 luglio 2020) Il Corriere dello Sport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Parla dei suoi gioielli, Caputo, Berardi e Boga. Dice che lo stupiscono tutti e tre per motivi differenti. «Di Boga immaginavamo la sua forza e il potenziale, che non è ancora esploso del tutto avendo ampi margini di miglioramento. Caputo è una conferma di quanto di buono ha fatto negli anni passati. Berardi è sempre più Berardi, ogni anno migliora in qualità e sicurezza». Dichiara di non avere intenzione di cederli. «Non cedere nessuno è la volontà per il prossimo campionato, visti pure i tempi brevi tra quello in corso e il successivo». E, se non fosse chiaro, ribadisce il concetto per Boga. «Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente ... Leggi su ilnapolista

21.21 FINISCE QUI!!! Il Sassuolo vince 4-2 sul Lecce e arriva a quota 40 punti. E’ stata una vittoria sofferta, arrivata dopo che il Lecce ha rimontato il nostro vantaggio per ben due volte. Botta e r ...

Diretta Sassuolo-Lecce ore 19.30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; D.Berardi, J. Traore, Boga; Caputo. Defrel show, amnesia di Cas ...

