Nonostante la Super Vip abbia contratto il Coronavirus | continua ad andare alle feste

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 maggio 2020) Qualcuno se lo ricorderà, solo qualche giorno fa, Madonna aveva fatto un annuncio molto importante al mondo, quello di: "essere rimasta contagiata dal". Spiegando anche di essersi sottoposta agli appositi test per gli anticorpi e ha scoperto in questo modo di avere anche quelli per il. Ma… Adesso è stata fotografata mentre si trovava ad una festa di compleanno, senza indossare la mascherina, ma non solo. Senza neppure rispettare le distanze di sicurezza. Anzi, ha fatto anche di peggio, si è lasciata andate in abbraccia e baci con il protagonista della festa, amico di vecchia data della cantante. Steven Klein, noto fotografo.… Madonna affetta da, non indossa la mascherina Lo scatto non è per nulla piaciuto al popolo de web, ed è subito scattata una bufera via social. Molti hanno fatto ...