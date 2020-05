Bundesliga | si riparte il 16 maggio! Calendario | orari | programma | tv e streaming | si

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ormai è ufficiale: laripartirà sabato 16 maggio. La cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera e quest’oggi è arrivato l’annuncio da parte del presidente della lega calcio tedesca Christian Seifert, il quale ha comunque voluto tenere alta l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori per evitare di complicare nuovamente la situazione sanitaria. Tutti gli incontri si disputeranno a porte chiuse ed il campionato dovrebbe concludersi nel weekend 27-28 giugno nel caso in cui ilandasse a buon fine. Appuntamento dunque fissato per sabato 16 maggio, in cui si svolgeranno i primi sei incontri della 26ma giornata della2019-2020. Al momento dell’interruzione, il Bayern Monaco si trovava al comando della classifica con quattro punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e cinque sul Red Bull Lipsia a nove giornate ...