Maturità 2020 | Azzolina | «Sarà in presenza e durerà al massimo

reggiotv : Scuola. Azzolina: 'Maturità durerà un'ora, voto minimo 60' - zazoomblog : Maturità 2020 Azzolina: «Via dal 17 giugno sarà in presenza e durerà al massimo unora. N… - zazoomnews : Maturità 2020 Azzolina: «Via dal 17 giugno sarà in presenza e durerà al massimo unora. N… - venti4ore : Gli insegnanti Rivoli Esami maturità? Meglio casa” - venti4ore : ” ragazzo che ucciso padre per difendere mamma merita dare maturità” -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2020 Fase 2, Azzolina conferma: Maturità in presenza, durerà un'ora TGCOM Azzolina: "Maturità durerà un'ora, voto minimo 60"

La prova dell'esame di maturità "potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il ...

Maturità in videoconferenza, Azzolina: "Solo se condizioni epidemiologiche e indicazioni autorità sanitarie lo richiedono"

Non perdere mai una notizia!

La prova dell'esame di maturità "potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il ...Non perdere mai una notizia!