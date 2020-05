‘Trono over’, ecco chi è Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani (Foto) (Di lunedì 4 maggio 2020) L’arrivo di Nicola Vivarelli alla corte di Gemma Galgani non è passato inosservato agli occhi di quanti hanno espresso le proprie perplessità sulla loro frequentazione. Sotto il nickname di Sirius Nicola ha infatti intrapreso una conoscenza online con la Galgani durante la versione speciale di Uomini e Donne creata ad hoc per il periodo dell’emergenza dettata dal Coronavirus e a sorpresa, dietro la misteriosa identità del corteggiatore viruale, si è scoperto esserci il giovane ventiseienne. Se l’importante differenza di età (ben quarantatré anni) ha portato lo scompiglio in studio scatenando asprissime critiche sulla frequentazione tra il giovane ufficiale di bordo e Gemma, questo aspetto sembra non essere un problema per Nicola che ha fatto il suo ingresso in studio presentandosi alla corte della dama affermando di apprezzare ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - Armando Incarnato in quarantena con la sua ex Jeannette? Gli indizi

