Io, escort, vi racconto la mia «Fase 2» (Di lunedì 4 maggio 2020) «Ma l'italiano medio cos'ha nella testa per chiamarmi e dirmi 'Ci vediamo il 4 maggio?»E' quello che si chiede Chiara Martini escort di lusso da 5 stelle sul portale escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni di utenti mensili solo in Italia. Chiara negli ultimi giorni ha ricevuto oltre 50 telefonate di potenziali clienti che le chiedevano un incontro all'alba della Fase 2.«A tutti ho dovuto dire di no e molti li ho dovuti persino bloccare a causa della loro insistenza». E prosegue: «Anche le altre mie colleghe ancora non iniziano a ricevere: siamo tutte terrorizzate. E' già un problema uscire di casa normalmente, figuriamoci a ospitare in casa uno sconosciuto».Eppure l'insistenza è palpabile e nel corso della nostra chiacchierata la Martini ha dovuto bloccare un potenziale cliente ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 maggio 2020) «Ma l'italiano medio cos'ha nella testa per chiamarmi e dirmi 'Ci vediamo il 4 maggio?»E' quello che si chiede Chiara Martinidi lusso da 5 stelle sul portaleAdvisor, il sito di recensioni dipiù visitato in Europa con oltre 2 milioni di utenti mensili solo in Italia. Chiara negli ultimi giorni ha ricevuto oltre 50 telefonate di potenziali clienti che le chiedevano un incontro all'alba della2.«A tutti ho dovuto dire di no e molti li ho dovuti persino bloccare a causa della loro insistenza». E prosegue: «Anche le altre mie colleghe ancora non iniziano a ricevere: siamo tutte terrorizzate. E' già un problema uscire di casa normalmente, figuriamoci a ospitare in casa uno sconosciuto».Eppure l'insistenza è palpabile e nel corso della nostra chiacchierata la Martini ha dovuto bloccare un potenziale cliente ...

Sarah, escort che si è fermata per il Covid: 'Mi offrono anche 200 euro in più per un'ora' La prostituzione a Napoli, come aveva raccontato Fanpage.it, per le strade si è fermata, ma continua nelle ca ...

Sarah, escort che si è fermata per il Covid: 'Mi offrono anche 200 euro in più per un'ora' La prostituzione a Napoli, come aveva raccontato Fanpage.it, per le strade si è fermata, ma continua nelle ca ...