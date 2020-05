Centrodestra spaccato? Macché. Le parole della Meloni: “Non sanno più che inventarsi per provare a dividerci” (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessuna divisione nel Centrodestra. Lo assicura Giorgia Meloni, in un’intervista rilasciata all’Agi e rilanciata dal Giornale: “Da giorni provano a dipingerci come coalizione spaccata, non sanno più che inventarsi per provare a dividere il Centrodestra. Qualunque cosa faccia uno dei partiti dell’opposizione si scrivono pagine e pagine, esaltando divisioni e retroscena di ogni genere. Solleviamo … L'articolo Centrodestra spaccato? Macché. Le parole della Meloni: “Non sanno più che inventarsi per provare a dividerci” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessuna divisione nel. Lo assicura Giorgia, in un’intervista rilasciata all’Agi e rilanciata dal Giornale: “Da giorni provano a dipingerci come coalizione spaccata, nonpiù cheper provare a dividere il. Qualunque cosa faccia uno dei partiti dell’opposizione si scrivono pagine e pagine, esaltando divisioni e retroscena di ogni genere. Solleviamo … L'articolo? Macché. Le: “Nonpiù cheper provare a dividerci” NewNotizie.it.

