Autocertificazione Fase 2 | scarica nuovo modulo Online anche il modello “barrato”

MediasetTgcom24 : Fase 2, niente autocertificazione per chi va al lavoro o fa sport #coronavirusitalia - Corriere : ?? Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine: entro domenica 3 maggio 2020 il governo dovrà c… - MediasetTgcom24 : Fase 2, disponibile il nuovo modulo per l'autocertificazione #coronavirus - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Niente autocertificazione per lavoro, passeggiate e sport - SamueleCosta14 : RT @ilgiornale: Il Viminale ha spiegato che può comunque essere ancora utilizzato il precedente modulo di autocertificazione barrando le vo… -

Autocertificazione Fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autocertificazione Fase