Premier League a rischio porte chiuse anche per stagione 2020/21 (Di domenica 3 maggio 2020) Premier League minacciata dal Coronavirus: ecco le stime dei danni per la lega inglese e le previsioni per la stagione 2020/21 I club di Premier League non sono preoccupati soltanto per via del destino incerto della stagione 2019/20, fermata anzitempo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma anche per via di quella successiva. Come sottolineato da Sky Sports News, il mancato completamento del campionato comporterebbe un danno economico pari a circa 1 miliardo di sterline. Sarebbero ben peggiori, invece, le perdite in caso venisse disputata la stagione 2020/21 ancora a porte chiuse. Lo scenario è tutt’altro che pessimistico e surreale, dal momento che molti esperti sostengono che un vaccino non sarà disponibile fino alla metà del prossimo anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Barber (ad Brighton) : «Premier League in campo neutro? Falsificherebbe la competizione»

Napoli - su Koulibaly c'è mezza Premier League : De Laurentiis ha deciso il prezzo

