Drake pubblica a sorpresa Dark Lane Demo Tapes | il nuovo mixtape tracklist

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 1 maggio 2020)ilannunciando un imminentealbum in studio Senza alcuna anticipazione e a sopresa, il rapperhato il. Ilprogetto discografico è stato annunciato direttamente sulla sua pagina Instagram, ed è il frutto della raccolta di materiale come inediti, collaborazioni e rarità per i suoi fan.ha inoltre rivelato che in estate arriverà un altroalbum di studio, dopo il precendente Scorpion, l’album del 2018 che ha battuto ogni record. “” vede collaborazioni, tra le altre, con Chris Brown, Future, Young Thug, oltre a contenere la hit di questa primavera, Toosie Slide. Il brano, già uno dei più suonati dalle radio in Italia, ha totalizzato oltre 157 milioni di stream su Spotify, dove è ...