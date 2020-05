De Luca | Mascherina obbligatoria fuori casa da oggi | chi non la indossa è una

Corriere : Show De Luca: «Chi va in giro senza mascherina è una bestia, lo arresterei» - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Sanzioni per chi non mette mascherina' - raspa90 : RT @RepubblicaTv: De Luca e i runner: 'Cinghialoni della mia età senza mascherina tra i bambini, da arrestare a vista' - mimmogammella2 : De Luca: chi non indossa mascherina è una bestia - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il messaggio del venerdì del Governatore della #Campania #DeLuca -

Luca Mascherina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luca Mascherina