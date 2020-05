Coronavirus, i dati del 1 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.965, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 207.428. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 608 unità, quindi al momento risultano positive 100.943 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.578, con un decremento di 116 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.569, ovvero 580 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 81.796, quindi 88 in più da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 269 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 28.236. Da ieri si registrano anche 2.304 nuove guarigioni, quindi ... Leggi su romadailynews Coronavirus - tutti i dati di oggi : ci sono ancora 100mila malati - guariti quasi 80mila

Ferruccio Fazio: ‘Problemi nella Sanità territoriale piemontese’

“Abbiamo verificato che la Sanità territoriale piemontese presenta criticità non tanto da un punto di vista normativo ma organizzativo: bisogna rivedere il rapporto tra ospedali e territorio, che non ...

