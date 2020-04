Will Smith riunisce tutto il cast di “Willy il Principe di Bel Air”: la reunion durante la quarantena (Di giovedì 30 aprile 2020) Per combattere la noia di queste giornate di quarantena, Will Smith ha deciso di riunire tutti gli attori di uno degli show cult degli anni ’80 e ’90, Willy il Principe di Bel Air, per una chiacchierata in streaming su Snapchat. Una cosa che non avveniva dal 1996, quando appunto è finita la messa in onda della sitcom. A rispondere alla chiamata di Will Smith sono stati Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff che nell’iconica serie interpretavano alcuni dei personaggi più amati dell’intero show, come il cugino di Willy, Carlton o il maggiordomo Geoffrey. L'articolo Will Smith riunisce tutto il cast di “Willy il Principe di Bel Air”: la reunion durante la quarantena proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Will Smith - reunion "Willy - il principe di Bel-Air"/ Fan in delirio sui social

Will Smith riunisce tutto il cast di "Willy il Principe di Bel Air": la reunion durante la quarantena

