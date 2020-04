Quando riapriranno centri estetici e parrucchieri

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il Corriere della Sera oggi pubblica un riepilogo delle riaperture per la fase 2 dal 4 maggio dell’emergenza Coronavirus in cui si illustra il parere del Comitato tecnico scientifico, che dà un via libera alla riapertura dei negozi «prevedendo particolari precauzioni per le possibili aggregazioni», cautela per ristoranti e bar che «hanno un maggior impatto» rispetto al«rischio di innescare nuove epidemie da coronavirus». E dunque i posti dove mangiare e bere potranno tornare in attività da metà maggio ma con una capienza ridotta del 50 per cento. Regole diverse per: Si lavora per far ripartire dal 4 maggio il comparto del commercio. Ma ci sono ancora molte difficoltà riguardo alla riapertura di alcune tipologie di negozi, dall’abbigliamento alle scarpe. Il grande ostacolo, ...