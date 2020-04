Laura Pausini | risveglio inaspettato La notizia è delle prime ore | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La musica entra nelle case degli italiani grazie alla tv. In programmazione per la serata di martedì 21 aprile, il concerto diha fatto compagnia a telespettatori a casa. Lo spettacolo è andato in onda su Rai1. Gli italiani avranno gradito? Con Stasera– Ho creduto in un sogno, la cantante dalla splendida voce sembra aver offerto una valida alternativa sul piccolo schermo. Ancora una volta a parlare sono i dati Auditel. Non si scappa: con i suoi 3.447.000 spettatori pari al 13.3% di share,ha sfidato il ritorno de Le Iene Show, che comunque si aggiudica un buon risultato: 2.669.000 spettatori con il 12.4%, non troppo distante da un terzo posto, quello di Karol – Un Uomo Diventato Papa, che ha intrattenuto 2.196.000 spettatori pari al 9.9% di share.. Vince la musica sul piccolo schermo. ...