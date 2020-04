Coronavirus | in Africa cresce la paura | aumentano i morti

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Negli #Usa oltre 33 mila morti e 670 mila casi L' #Oms : 'L'Africa potrebbe diventare il nuovo epicent… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms lancia l'allarme: 'In Africa +60% morti in 7 giorni' #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, in #Africa oltre 18mila contagi e 962 morti - Stoico26356790 : RT @PatriziaRametta: Il SINDACO DI PALERMO #ORLANDO RESPONSABILE per l'eventuale diffusione del #Covid19 .Noi Siciliani siamo chiusi in cas… - Marylu58121349 : RT @PatriziaRametta: Il SINDACO DI PALERMO #ORLANDO RESPONSABILE per l'eventuale diffusione del #Covid19 .Noi Siciliani siamo chiusi in cas… -

Coronavirus Africa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Africa