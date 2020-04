Luca Argentero e quel segreto doloroso su Cristina Marino

(Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articolosuè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ammesso pubblicamente in una diretta social di essere geloso della compagna, che fra pochi giorni partorirà una bambina. L’attoreattualmente in onda su Rai 1 con la fiction dal titolo Doc – Nelle tue mani, ha ammesso di essere geloso della compagna. “Come si fa a non esserlo?”, …

ThanosErika : RAGA MA CHE TRASH È LA FICTION DOC? CON LUCA ARGENTERO - LucaFormicola83 : #DocNelleTueMani Ok Matilde Gioli è incinta di Luca Argentero - DavideMoschetti : Ricordo ancora Luca Argentero che entrava nel cast di Carabinieri con Alessia Marcuzzi e dopo anni ed anni di film,… - Noovyis : (“Troppo intimo”. Cristina Marino e Luca Argentero e quel momento particolare, la rivelazione arriva con la gravida… - LetmeBSarah : Mia madre talmente coinvolta che ha urlato 'Non te le prendere!' a Luca Argentero mentre prendeva le pillole!… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Ultimo appuntamento con Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti nella fiction Rai intitolata Doc-Nelle tue mani. Giovedì 16 aprile, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le ultime ...Luca Argentero ha ammesso pubblicamente in una diretta social di essere geloso della compagna Cristina, che fra pochi giorni partorirà una bambina. L’attore Luca Argentero attualmente in onda su Rai 1 ...