Coronavirus | la Cisl | “Anche i lavoratori sanitari delle coop vanno rispettati”

Avellino – «Cosa sono? Sono soltanto numeri? Di certo sono invisibili agli occhi di tutti». Il segretario generale della Cisl Fp IrpiniaSannio, Antonio Santacroce, accende i riflettori sulla condizione dei lavoratori delle cooperative impegnati a dare assistenza ai pazienti Covid-19 nel presidio ospedaliero di Ariano Irpino. «Non era nostra intenzione – riflette il sindacalista – fare una simile publicazione, ma non possiamo più tacere: la rabbia è troppo forte. Avevamo rappresentato, nella videoconferenza Prefettizia, al direttore generale dell'Asl di Avellino, Maria Morgante, che i pazienti del Centro Minerva affetti da Covid-19 e trasferiti presso l'ospedale «Frangipane» erano assistiti con il personale delle cooperative con rapporto di lavoro di 18 ore ...

Misurazione della temperatura corporea, accesso disciplinato, precisi criteri di distanziamento fisico delle postazioni lavorative, dotazione per ogni dipendente di dispositivi di protezione individua ...

Cisl e Uil sollecitano la convocazione di un incontro. " A seguito di quanto contenuto nei Dpcm del 10 aprile 2020, poterci confrontare in tempi utili per verificare e definire le migliori condizioni ...

