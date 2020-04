“Evitiamo quello del virus, accettiamo invece il contagio della solidarietà tra di noi”, augura Mattarella (Di sabato 11 aprile 2020) “Questo giorno sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me. Ma in questi giorni intravediamo tuttavia la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso”. Eccolo il Presidente della Repubblica, cercando di restituire forza a speranza agli italiani, nell’augurare loro gli auguri per la santa Pasqua. “Un Pasqua diversa, ricordando chi ci ha lasciato” “Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 aprile 2020) “Questo giorno sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me. Ma in questi giorni intravediamo tuttavia la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso”. Eccolo il PresidenteRepubblica, cercando di restituire forza a speranza agli italiani, nell’augurare loro gli auguri per la santa Pasqua. “Un Pasqua diversa, ricordando chi ci ha lasciato” “Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua ...

Nellopoint : Evitiamo il contagio del virus, e favoriamo quello della solidarietà Sempre grande il nostro Presidente #Mattarella - irmadellarcipre : RT @MilkoSichinolfi: 'Tanti italiani passeranno la giornata di domani in solitudine. Sarà così anche per me. Evitiamo il contagio del virus… - PomponiGiovanna : RT @Iperbole_: 'Tanti italiani passeranno la giornata di domani in solitudine. Sarà così anche per me. Evitiamo il contagio del virus, e fa… - crisincrisii : 'Evitiamo il contagio del virus e accettiamo quello della solidarietà' ... ?? #Mattarella - ericapaggi : RT @Iperbole_: 'Tanti italiani passeranno la giornata di domani in solitudine. Sarà così anche per me. Evitiamo il contagio del virus, e fa… -

