Sanremo 2020 | Riki contro la giuria demoscopica: “Chi c***o sono questi?” (Di sabato 8 febbraio 2020) Riki, uno degli ultimi nella classifica generale a fine Festival di Sanremo 2020, ha deciso di sfogarsi contro la giuria demoscopica. Ecco cosa ha detto. Riki, giovanissimo concorrente al Festival di Sanremo, all’inizio sembrava essere uno dei favoriti alla vittoria. Eppure oggi, ultima serata del Festival, si trova in fondo alle classifica generale. Certo, tutto … L'articolo Sanremo 2020 Riki contro la giuria demoscopica: “Chi c***o sono questi?” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -