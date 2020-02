Napoli-Lecce, Fabio Liverani in conferenza: “Gennato Gattuso sta ricostruendo dopo un terremoto” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in programma domani al San Paolo. “Babacar e Farias non sono recuperati, non ci saranno. Per fortuna, però, non abbiamo avuto altri problemi, ci saranno Falco e Lapadula. A centrocampo ho una bella e sana competizione, ci sono molte alternative: possiamo giocarcela in modi diversi, mi porterò fino a domani questi dubbi. Adesso sì, ho un bel reparto di centrocampo e consono alla categoria. In difesa l’unico ballottaggio è dovuto alla presenza o meno di Calderoni, se utilizzarlo dall’inizio o meno. Servirà una squadra al 100% per tutti i novanta minuti. Saponara ha avuto la febbre, ma di sicuro questo non vuol dire che non potrà essere della partita anche dal 1′. Deciderò alla fine se mettere uno che faccia da frangiflutti oppure uno più da palleggio, ... calciomercato.napoli

